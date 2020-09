Fortnite: come individuare un camion trasporti Trask

Come tutte le settimane, anche oggi è arrivata in Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 una nuova sfida dedicata a Wolverine, la quale chiede di andare in giro per la mappa ed individuare un camion trasporti Trask.

Per chi non lo sapesse, la Trask non è altro che l'azienda produttrice dei Sentinel, quegli enormi robot di colore viola che possiamo trovare semi-distrutti nell'area a sud dell'Autorità. Il camion della Trask non si trova nei pressi del cimitero, ma è situato in corrispondenza di un altro punto d'interesse a tema Marvel che potete raggiungere visitando la parte più alta della mappa: l'obiettivo della sfida settimanale di Wolverine si trova infatti a nord-est di Castello Corallo e a nord-ovest del Dominio di Doom. È quasi impossibile non individuare a prima vista l'area, dal momento che, proprio come le aree dedicate ad Ant-Man e a Pantera Nera, si trova su un enorme disco di terra. Vi basterà avvicinarvi o atterrare in prossimità del camion e la sfida sarà completata: il premio della settimana è un deltaplano ispirato al supereroe Marvel.

Prima di lasciarvi all'immagine con sopra indicata la posizione dell'obiettivo