Fortnite: come indossare un travestimento da oggetto

Con il reset pomeridiano di oggi sono arrivate le nuove sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 ed una delle missioni proposte oggi da Epic Games spinge i giocatori ad indossare un travestimento.

Nello specifico, l'obiettivo della sfida settimanale consiste nel "rimanere entro un raggio di 20 m da un giocatore per 3 secondi mentre indossi un travestimento da oggetto". Sebbene la lunghissima descrizione della missione possa incutere un certo timore, si tratta di un compito piuttosto semplice da portare a termine, ma richiede che i giocatori sappiano esattamente quali sono i luoghi della mappa nei quali è possibile procurarsi un travestimento. A differenza dei vecchi travestimenti legati alle cabine telefoniche, in questa stagione occorre parlare con specifici personaggi, i quali dispongono di una speciale opzione di dialogo che, al costo di soli 75 Lingotti d'Oro, permettono ai giocatori di trasformarsi in un oggetto. Una volta indossato il travestimento, dovete individuare un giocatore e restare nei paraggi per circa tre secondi, così da completare la sfida.

In giro per l'isola del battle royale è possibile trovare numerosi personaggi che offrono un travestimento, ma vi suggeriamo di procurarvene uno dall'NPC a sud-ovest di Parco Pacifico o nella pizzeria abbandonata a nord di Cascina Colossale. In entrambi i luoghi, infatti, è possibile raggiungere in pochi istanti dei punti d'interesse solitamente popolati da numerosi giocatori e fare così in modo da completare la sfida in men che non si dica. Se non sapete dove trovare i personaggi in questione, in calce alla guida trovate una mappa che abbiamo realizzato per voi con sopra indicata la posizione dei due NPC.

Avete già letto la nostra guida su come sbloccare gli stili runici per Tarana, Raz e l'Assassino della Guglia in Fortnite Stagione 6? Sulle nostre pagine trovate anche i consigli per visitare Vista Elegante, Affitto Arcobaleno e Faro di Lockie in Fortnite Stagione 6.