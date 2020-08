Fortnite: come infliggere danni agli avversari con fucili a energia Stark Industries

Ad accompagnare il lancio della Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 troviamo anche una particolare sfida dedicata ad una delle nuove armi introdotte con l'ultimo aggiornamento: il fucile ad energia delle Stark Industries. Scopriamo insieme come trovarlo per portare a termine questo obiettivo.

Entrare in possesso di questa speciale arma è molto semplice, dal momento che basta eliminare eliminare i robot Stark nei punti di atterraggio della pattuglia Quinjet (che ricordiamo trovate in corrispondenza delle colonne di fumo blu in giro per la mappa) per fare in modo di trovare un fucile. L'obiettivo della sfida è di accumulare 1.000 punti danno con l'arma e, per vostra fortuna, valgono anche i danni inflitti ai robot controllati dalla CPU, quindi potete eliminare uno di questi mob, sottrargli l'arma e iniziare ad eliminare tutti gli altri con il fucile energetico per accumulare rapidamente progressi nella sfida. In un paio di tentativi dovreste riuscire senza problemi a portare a compimento l'obiettivo della Settimana 1.

