Fortnite: come infliggere danni vicino a un Rapitore

Anche la seconda parte degli incarichi della Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 sono stati introdotti nel battle royale e uno di questi chiede ai giocatori di infliggere danni nei pressi di specifiche strutture aliene.

La sfida alla quale ci stiamo riferendo è infatti quella che ha come obiettivo principale quello di "infliggere danni vicino a un Rapitore". Per poter portare a termine questo incarico epico il giocatore deve avvicinarsi ad un Rapitore e infliggere un totale di 1.000 punti danno. Ma cos'è un Rapitore? La risposta non è particolarmente difficile, poiché questo termine non indica gli alieni ma quelli che in inglese vengono chiamati Abductor, ovvero gli enormi anelli fluttuanti che si possono osservare in prossimità di alcuni punti d'interesse dell'isola. Per completare la sfida, quindi, basta atterrare su uno dei tanti oggetti volanti che si possono trovare in giro per la mappa, raccogliere un'arma il più velocemente possibile e iniziare a colpire gli avversari. Nel giro di qualche partita dovreste riuscire ad accumulare abbastanza punti danno da completare la sfida e ottenere i 30.000 Punti Esperienza messi in palio.

Nel caso in cui foste in difficoltà, vi consigliamo di approfittare della modalità Rissa a Squadre: con un pizzico di fortuna il cerchio della Tempesta si chiuderà proprio in corrispondenza di un Rapitore e potrete eliminare i nemici con tutte le armi accumulate nel corso della partita in un batter d'occhio. Vi ricordiamo che basta raggiungere il flusso d'aria da terra per essere risucchiati e volare fino a raggiungere la superficie dell'oggetto volante.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida con i consigli su come completare tutte le sfide nella LTM The Pit per l'evento Estate Cosmica di Fortnite.