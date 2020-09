Fortnite: come infliggere danni con i resti di un Raccoglitore

Anche nella Settimana 4 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 tornano le sfide di gruppo, ovvero obiettivi che possono essere completati anche con l'aiuto dei compagni di squadra. Questa volta la missione consiste nell'utilizzare i resti di un Raccoglitore come arma ed infliggere un totale di 10.000 punti danno.

Questa sfida si può completare in concomitanza con la sfida che richiede di distruggere i Raccoglitori degli Ingordi in Fortnite, dal momento che dopo aver distrutto uno di questi piccoli robot vi sarà possibile raccoglierlo e iniziare ad utilizzarlo come se fosse un pesante fucile laser. Questi oggetti vanno raccolti il prima possibile, poiché dopo l'atterramento danno al giocatore pochi secondi di tempo prima di esplodere in mille pezzi. Per portare a termine la sfida non dovete quindi far altro che impossessarvi di un Raccoglitore e iniziare a sparare contro l'Ingordo o contro i nemici circostanti. Ripetete il tutto in più partite e i 50.000 Punti Esperienza della missione saranno vostri.

Qui sotto trovate la mappa con sopra indicati i possibili luoghi di spawn degli Ingordi, così da avere maggiori possibilità di trovarne uno.

