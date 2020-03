Fortnite: come infliggere danni mentre sei a bordo di un Choppa

Dopo avervi mostrato dove trovare le cucce per cani, in questa mini-guida alle sfide Dispetto di Miascolo della settimana 6 di Fortnite vi spieghiamo come completare quella che richiede di infliggere danni ai nemici a bordo di un elicottero Choppa.

L'elicottero Choppa è il nuovo veicolo introdotto con l'aggiornamento 12.20 di Fortnite. Per completare la sfida in questione, non vi resta che salire a bordo di uno di questi elicotteri e infliggere danni agli avversari. Vi spieghiamo come fare.

Dove trovare gli elicotteri Choppa in Fortnite

La prima cosa da fare, ovviamente, è trovare un elicottero Choppa e salirci a bordo. Per aiutarvi nell'intento, di seguito elenchiamo le 8 posizioni in cui è possibile trovare un Choppa sull'isola di Fortnite:

Sulla piattaforma a sud-ovest di Pantano Palpitante

A Parco Pacifico

A nord-ovest dello Squalo

All'interno della Grotta

Sulla cima della montagna innevata a sud-est della mappa

Poco a sud dell'Agenzia

A est di Scogliere Scoscese

Sullo Yacth

Sulla mappa riportata a fondo pagina abbiamo cerchiato gli 8 punti di spawn di questi elicotteri. Un consiglio importante: gli elicotteri saranno contesi da tutti i giocatori, quindi prestate attenzione agli avversari nei dintorni prima di salire a bordo di un Choppa.

Come infliggere danni agli avversari mentre sei a bordo di un Choppa

La sfida richiede di infliggere 200 punti danno agli avversari mentre vi trovate a bordo di un Choppa. Per sparare dall'elicottero è necessario trovarsi sul posto riservato ai passeggeri: a quel punto non vi resta che sparare ai nemici e colpirli.

Se siete saliti a bordo del Choppa da soli, è sempre possibile passare al posto del passeggero mentre vi trovate in volo.

A che punto siete con le sfide Dispetto di Miascolo della settimana 6 di Fortnite? Se avete bisogno di una mano, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche dove danzare a Lago delle Canoe, Campo Merluzzo e Affitto Arcobaleno.