Fortnite: come infliggere danno con pompe di benzina o taniche di carburante esplosivo

Con la Settimana 3 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 è arrivata anche una nuova sfida che, almeno all'apparenza, sembra piuttosto complessa. Questa volta occorre infatti infliggere danno con pompe di benzina o taniche di carburante esplosivo. Scopriamo insieme come fare per portare a termine questo obiettivo in una manciata di minuti.

La sfida non richiede di danneggiare necessariamente un altro giocatore e può essere quindi completata facendo esplodere taniche o pompe di benzina in corrispondenza di Scagnozzi o Robot Stark Industries. Il modo più veloce per completare la sfida è quello di atterrare al Dominio di Doom e procurarsi la tanica di benzina che solitamente è posizionata nei pressi della fermata dell'autobus, nell'area a sud-ovest. A questo punto abbattete uno Scagnozzo, lanciategli addosso una tanica di benzina rossa e colpitela subito con un'arma da fuoco per farla esplodere e infliggergli un bel po' di danni. In alternativa, potete stordire l'avversario per poi lanciarlo in corrispondenza di una pompa di benzina (magari costruendogli qualcosa attorno per bloccarlo) e poi fare esplodere tutto. Insomma, esistono numerosi modi per portare a termine questa sfida e alcuni di questi sono incredibilmente semplici.

