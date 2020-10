Fortnite: come infliggere danno dopo aver respinto un nemico con Turbine di Storm

Anche nella Settimana 7 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 torna la sfida di gruppo dedicata ad uno dei numerosi poteri dei supereroi Marvel. Questa volta tocca al Turbine di Storm, che va utilizzato in maniera simile a quanto visto la scorsa settimana con la sfida di Black Panther.

Per il completamento della sfida non occorre far altro che utilizzare l'abilità della supereroina per respingere i nemici e subito dopo infliggere loro dei danni fino ad accumulare 1.000 punti danno. Fortunatamente si tratta di una sfida di gruppo e vengono quindi conteggiati anche i progressi registrati dai propri alleati. Il modo più rapido per completare questa sfida è partecipare alle modalità a tempo limitato Marvel, nelle quali si possono usare tante abilità ed è molto semplice entrare in possesso del Turbine di Storm. Portando a termine questa sfida riceverete ben 50.000 Punti Esperienza, ottimi per chi sta scalando i livelli del Pass Battaglia.

