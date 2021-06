Fortnite: come interagire con la lavagna delle teorie di complotto di Jonesy Bunker

Gli incarichi leggendari della Settimana 1 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 sono tutti diversi tra loro e non possono essere completati in gruppo. Uno di questi ha come obiettivo principale trovare la dimora di Jonesy Bunker ed interagire con la sua lavagna.

Nello specifico, l'obiettivo della missione leggendaria in questione consiste nell'interagire con la lavagna delle teorie di complotto di Jonesy Bunker. Per chi non lo sapesse, Jonesy Bunker è la versione del "futuro" del personaggio dalla chioma bionda, il quale presenta una lunga barba e dei lunghissimi capelli. Questo specifico NPC può essere trovato in ogni partita nella sua piccola casa di legno all'estremità della mappa: potete infatti raggiungere Jonesy Bunker andando a sud-ovest rispetto a Brughiere Brumose. La casa di Jonesy si trova poco più a sud dell'enorme casa sulla montagna il cui piano terra è una sorta di discoteca. Una volta individuato l'obiettivo, non dovete fare altro che entrare nella piccola casa e trovare una stramba lavagna sulla quale il personaggio ha scritto numerose teorie riguardanti l'arrivo degli alieni. Trovato l'oggetto non vi resta che interagirci premendo l'apposito tasto e ottenere i 30.000 Punti Esperienza messi in palio dall'incarico leggendario.

Dal momento che saranno in molti ad atterrare in quel luogo per completare la missione, vi suggeriamo di completare l'incarico nella modalità Rissa a Squadre, così che vi siano meno probabilità che qualcuno vi metta i bastoni tra le ruote e vi impedisca di portare a compimento la sfida. Prima di lasciarvi ad un'immagine della mappa che abbiamo realizzato per voi e sulla quale è stata indicata la posizione di Jonesy Bunker, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida su come conversare con Sunny, Abstrakt, Fiore del sogno o Difensore dei boschi.