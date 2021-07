Fortnite: come interagire con una radio locale nella Stagione 7

Gli incarichi leggendari della Settimana 5 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 sono ora disponibili e tra questi ne troviamo uno che richiede di interagire con un particolare dispositivo che può essere trovato in svariati luoghi dell'isola.

Nello specifico, l'obiettivo di questo incarico settimanale è quello di "interagire con una radio locale" e, a differenza della sfida simile proposta al termine della scorsa stagione, si tratta di un compito molto semplice. Questa volta non dovremo infatti sintonizzare la radio e l'unico compito del giocatore consiste nel premere il tasto dedicato all'interazione nei pressi dell'apparecchio elettronico, il quale viene evidenziato anche a distanza grazie al solito bagliore azzurro che contraddistingue gli obiettivi della missione.

Sparsi in giro per la mappa vi sono diverse radio locali, ma quella che può essere raggiunta più facilmente è quella di Cala Credente. Per trovare questa radio dovete atterrare sulla spiaggia e volgere lo sguardo verso ovest: la radio si trova a pochi passi dal falò sulla parte sinistra della spiaggia, quella adiacente al grosso parco allestito per gli skater. Al momento si tratta di un'area particolarmente affollata per via dei numerosi giocatori intenti a completare la sfida: vi suggeriamo quindi di completare la missione nella modalità Rissa a Squadre, così da avere maggiori probabilità di riuscire ad interagire con la radio prima che qualcuno vi dia il colpo di grazia. Completando la sfida, che è la più ricca della settimana, si possono ottenere ben 45.000 Punti Esperienza, i quali vi aiuteranno a sbloccare gli stili Argento, Oro e Prismatico delle skin di Fortnite Stagione 7.

Prima di lasciarvi alla mappa che indica il luogo in cui è possibile trovare la radio, vi ricordiamo che sulle nostre pagine è presente anche la guida con i consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 7.