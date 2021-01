Fortnite: come interrogare una Guardia IO e perquisire un avversario

Nel corso della Settimana 9 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5 i giocatori hanno l'obiettivo di mettere al tappeto i nemici e chiedere loro delle informazioni. Scopriamo insieme come fare per interrogare una Guardia IO e perquisire un avversario e completare così due diversi incarichi settimanali.

Che si tratti di Guardie IO o di avversari, le azioni da compiere sono le medesime: mettete KO un nemico (colpitelo fino a farlo cadere al suolo, in attesa che un compagno lo rianimi), avvicinatevi a lui e premete il tasto Quadrato su PlayStation o X su Xbox, in modo tale che il vostro alter ego digitale lo sollevi per chiedere lui delle informazioni. Quest'azione può essere eseguita su altri giocatori esclusivamente nelle modalità a coppie, terzetti o squadre, dal momento che vengono atterrati solo gli avversari che hanno almeno un compagno ancora in vita. Le Guardie IO, invece, si trovano anche nella modalità Solo ma per poter essere interrogate è fondamentale che almeno una del gruppo resti in piedi.

Nel caso dell'incarico XP leggendario, ovvero quello relativo ai giocatori avversari, si tratta di una sfida di gruppo ed è quindi possibile fare progressi anche grazie alle azioni eseguite dai propri compagni di squadra. Se avete paura di affrontare altri giocatori, sappiate inoltre che le Guardie IO possono essere perquisite proprio come i normali avversari per completare l'incarico leggendario. A questo proposito, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida con la posizione delle Guardie IO in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5, così che possiate individuare tutti i punti di spawn.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche i consigli su come trovare un bunker nascosto nella Settimana 9 di Fortnite Stagione 5. Avete già letto dei Twitch Drop gratis durante la Coppa Campioni di Fortnite 2021?