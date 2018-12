Fortnite: come livellare le skin progressive Lynx e Zenith

Tra le numerose novità introdotte con la Stagione 7 di Fortnite troviamo le due skin progressive Lynx e Zenith, due dei nuovi outfit preferiti dai giocatori del battle royale di Epic Games. In questa mini-guida vi spieghiamo come livellare i due costumi.

Lynx

La skin Lynx è un costume Tier 1 ottenibile con l'acquisto del ​​Battle Pass di Fortnite Stagione 7. I giocatori inizieranno con la skin Lynx di base, un personaggio femminile vestito con una tuta nera e una felpa con le orecchie di gatto. Mentre giocate a Fortnite Battle Royale e guadagnate punti esperienza stagionali, sarete in grado di sbloccare nuovi aggiornamenti per la skin di Lynx che ne cambieranno l'aspetto generale, fino a trasformarlo in un outfit dall'aspetto robotico.

Le sfide progressive funzionano in maniera leggermente diversa questa volta. Per ottenere l'upgrade di Lynx è necessario completare una combinazione di challenge a tema e un numero specifico di sfide settimanali, così da sbloccare tutti gli aggiornamenti cosmetici per la skin. Insieme ai singoli componenti, i giocatori possono anche sbloccare nuovi colori per il piccone di Lynx, oltre a una nuova emote di danza.

Ecco i requisiti per sbloccare i sette upgrade di Lynx in Fortnite:

Skin di base: Acquista Battle Pass della Stagione 7

Lynx Upgrade #1: Guadagna 30.000 XP

Lynx Upgrade #2: Guadagna 125.000 XP

Lynx Upgrade #3: Guadagna 325.000 XP

Lynx Upgrade #4: Completa 15 sfide settimanali

Lynx Upgrade #5: Completa 35 sfide settimanali

Lynx Upgrade #6: Completa 55 sfide settimanali

Per sbloccare ulteriori opzioni di personalizzazione dovrete completare le sfide di Lynx:

Guadagna 10.000 XP (colore piccone)

Guadagna 30.000 XP (upfit upgrade)

Guadagna 75.000 XP (colore piccone)

Guadagna 125.000 XP (upfit upgrade)

Guadagna 175.000 XP (colore piccone)

Guadagna 225.000 XP (emote di danza)

Guadagna 275.000 XP (colore piccone)

Zenith

Oltre a ottenere il costume di Lynx, i giocatori che acquistano il ​​Battle Pass di Fortnite Stagione 7 ricevono anche la skin progressiva di Zenith. Di seguito elenchiamo i sette requisiti necessari per sbloccare i sette upgrade di Zenith:

Skin di base: Acquista Battle Pass per la Stagione 7

Zenith Upgrade #1: Guadagna 20.000 XP

Zenith Upgrade #2: Guadagna 100.000 XP

Zenith Upgrade #3: Guadagna 350.000 XP

Zenith Upgrade #4: Completa 10 sfide settimanali

Zenith Upgrade #5: Completa 25 sfide settimanali

Zenith Upgrade #6: Completa 45 sfide settimanali

Per ottenere ulteriori opzioni cosmetiche come nuovi colori per i picconi, dovrete completare le sfide di Zenith:

Guadagna 20.000 XP (upfit upgrade)

Guadagna 50.000 XP (colore abito)

Guadagna 100.000 XP (Upfit Upgrade)

Guadagna 150.000 XP (colore abito)

Guadagna 200.000 XP (zaino)

Guadagna 250.000 XP (colore abito)

Guadagna 300.000 XP (strumento di raccolta)

Per guadagnare i punti esperienza necessari a livellare le skin di Lynx e Zenith in Fortnite, assicuratevi di rimanere aggiornati sulle sfide settimanali man mano che vengono rivelate: sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come completare alcune sfide della settimana 2, tra cui come sfidare un avversario a passo di danza in un maniero abbandonato. Tenete presente che la Stagione 7 avrà una durata maggiore di due settimane rispetto al solito, il che vi darà un po' di tempo in più per sbloccare questi outfit unici.