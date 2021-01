Fortnite: come mandare un segnale ai compagni dei coralli

Tra le nuove sfide della Settimana 6 della Stagione 5 di Fortnite Capitolo 2 ne troviamo anche una ambientata a Castello Corallo, il punto d'interesse creato dagli sviluppatori in onore di Aquaman.

L'obiettivo è in questo caso quello di mandare un segnale ai compagni dei coralli, ovvero i piccoli esserini colorati che popolano quest'area dell'isola del battle royale e con i quali abbiamo avuto a che fare anche grazie alle sfide segrete della scorsa stagione. Per inviare dei segnali alle creature in questione non occorre far altro che interagire con tre diverse conchiglie sparse in giro per l'area e ben riconoscibili non solo per via delle loro dimensioni generose, ma anche dall'aura blu che emettono quando un giocatore si avvicina.

Ecco di seguito la posizione di tutte i segnali da inviare ai compagni dei coralli e situate nell'area di Castello Corallo:

A nord-ovest di Castello Corallo

A sud-ovest, proprio sotto un enorme corallo di colore viola

Nella parte più a sud del punto d'interesse

Nel caso in cui doveste trovare qualche difficoltà nel tentativo di reperire le varie conchiglie sparse in giro, sappiate che abbiamo creato per voi una pratica mappa con sopra contrassegnate le posizioni degli oggetti della missione, così che possiate individuarli immediatamente e completare la sfida in una manciata di secondi. Se siete inoltre infastiditi dalla presenza degli avversari, vi suggeriamo di portare a termine la sfida avviando una partita in modalità Rissa a Squadre, così da evitare intromissioni durante la vostra ricerca.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida su come far saltare buchi da pesca a Stagno Flopper e a Lago delle Canoe e completare così altre due semplici sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.