Fortnite: come mirare bene? I trucchi per prendere la mira con le armi

Come si prende la mira in Fortnite? In questa guida parleremo di come mirare in modo efficace, quali parametri di sensibilità usare e come migliorare. Una buona mira è fondamentale per sopravvivere nel Battle Royale, abbattere gli avversari e vincere.

Per prima cosa, come già probabilmente saprete, per mirare occorre tenere premuto il tasto L2/LT su console, o il tasto destro del mouse su PC.

Abbiamo parlato del fatto che il combattimento con le armi da fuoco di Fortnite segue alcune regole ben precise, di cui dovete tener conto quando state prendendo la mira. A parte questo, potrebbe esservi utile dare un'occhiata ai parametri di sensibilità e di mira assistita: una sensibilità di mira non adeguata porterà senza dubbio a una tragica sconfitta. Per regolare questi settaggi, andate sul menu delle impostazioni e successivamente cliccate sull'icona del pad, "impostazioni controller". Da qui avrete accesso agli slider che gestiscono la sensibilità del mirino e, appena più in basso, l'intensità della mira assistita. Quest'ultima è settata a 0% di default, provate ad aumentarla al 50%.

Sperimentando un po' con i parametri dovreste arrivare a capire quale è quella con cui vi trovate meglio. Ovviamente dipende tutto da una preferenza personale o dall'abitudine, come in ogni fps che si rispetti. Per questo dovete sentirvi liberi di fare diverse prove, e soprattutto non dovete scoraggiarvi se fallite: la chiave per il miglioramento di un'abilità sta tutta nell'allenamento continuo. Vi consigliamo di cominciare con la sensibilità normale, o tutt'al più leggermente abbassata; sarete voi a capire se è il caso di aumentarla o diminuirla successivamente. Non dimenticate di provare anche il pulsate dedicato ai DPI del mouse, se lo avete.

A questo proposito, dovreste sfruttare i tempi morti per fare pratica. Provate a seguire col mirino un altro giocatore mentre state aspettando nella lobby il caricamento della partita; oppure cercate di spostare velocemente la mira da un albero a un edificio che si trova da un'altra parte, o un altro elemento dello scenario. Quando riuscirete a fare tutto ciò con scioltezza, vorrà dire che avrete trovato le impostazioni di sensibilità giuste: da qui in avanti è solo questione di pratica e non potrete fare altro che migliorare! L'arrivo di PS5 promette di rivoluzionare il gameplay degli sparatutto come Fortnite grazie ai controller Dualsense. Sapevate che sarà pubblicato un aggiornamento gratis PS5 e Xbox Series X son supporto per la risoluzione 4K/60fps?