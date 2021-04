Fortnite: come modificare veicoli con pneumatici da fuoristrada

Le nuove sfide della Settimana 5 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 6 sono ora disponibili ed una di queste coinvolge una delle novità dell'update 16.20, ovvero gli enormi pneumatici da fuoristrada che i giocatori possono utilizzare su qualsiasi veicolo terrestre.

L'obiettivo di questa sfida chiede ai giocatori di "modificare veicoli con pneumatici da fuoristrada" e per completare la missione occorre ripetere questo procedimento tre diverse volte, non necessariamente in un'unica partita. Non lasciatevi spaventare dall'apparente complessità della sfida, dal momento che la modifica dei veicoli con il nuovo tipo di ruote è incredibilmente semplice, a patto però di conoscere i luoghi all'interno dei quali è possibile trovare con relativa facilità l'oggetto, ovvero la "Mod Veicolo: Pneumatici da Fuoristrada". Proprio come le armi e i consumabili, queste ruote possono essere trovate a terra e hanno la forma di uno pneumatico. Una volta raccolta, la ruota entra a far parte dell'inventario e può essere applicata ad un qualsiasi veicolo semplicemente lanciandogliela addosso come se fosse una granata: all'impatto con l'auto o con il furgone verranno automaticamente montate le ruote e sarà possibile per il giocatore saltare a bordo del mezzo per muoversi agilmente su qualsiasi tipo di superficie.

Per trovare questa modifica per i veicoli vi consigliamo di atterrare in prossimità di una delle stazioni di rifornimento dotate di officina tra quelle sparse in giro per la mappa. Sebbene ve ne siano diverse, nella mappa che trovate in calce alla guida ve ne abbiamo segnalate tre: quella di Gattogrill, quella di Parco Pacifico e quella situata al centro tra la Guglia, Lago Languido e Cascina Colossale. All'interno del garage dovreste trovare quasi sempre una ruota come quella presente nell'immagine in apertura della guida, così da raccoglierla e lanciarla sul veicolo più vicino. Ripetete questo procedimento tre volte e otterrete i Punti Esperienza in palio con la sfida.

