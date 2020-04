Fortnite: nasconditi in un Cartone Insidioso alla Fabbrica di Scatole

Una delle sfide di Skye della settimana 7 di Fortnite richiede di nascondersi in un cartone insidioso nella fabbrica di scatole. In questa mini-guida vi spieghiamo come completarla, mostrandovi dove trovare la fabbrica e i cartoni in questione.

Una sfida piuttosto semplice, la cui unica difficoltà può consistere nel sapere dove si trova la fabbrica di scatole. Di seguito vi mostriamo la posizione di questa fabbrica, spiegandovi brevemente come è possibile nascondersi all'interno dei cartoni insidiosi.

Come nascondersi in un Cartone Insidioso alla Fabbrica di Scatole

La fabbrica di scatole si trova a sud-est di Lago Languido, all'interno del cerchio rosso che abbiamo tracciato sulla mappa riportata a fondo pagina. Una volta giunti sul luogo, non vi resta che entrare all'interno della fabbrica, andare di fronte a uno dei cartoni insidiosi presenti nella struttura e interagire con esso per nascondervi al suo interno.

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, all'interno della fabbrica di scatole ci sono diversi cartoni insidiosi: vi basta sceglierne uno con il quale è possibile interagire e nascondervi all'interno di esso. Voi ci siete già riusciti?

