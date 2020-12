Fortnite: come nascondersi dentro un Commando di Neve subdolo

Oggi, domenica 27 dicembre 2020, Epic Games ha introdotto nel suo Fortnite Capitolo 2 un'altra sfida dell'evento a tempo Operazione coi Fiocchi, il cui completamento vi avvicinerà allo sblocco di uno dei costumi gratis di Natale. Scopriamo insieme come completare la sfida "Nasconditi dentro un Commando di Neve subdolo in partite diverse".

Come avrete notato leggendo la descrizione di questa missione, l'obiettivo è quello di nascondersi all'interno dei bizzarri pupazzi di neve che sono stati sparsi dal team di sviluppo in giro per l'isola del battle royale. Il vostro compito, nello specifico, è quello di effettuare questa semplice azione in tre partite diverse. Il metodo più rapido per portare a termine la sfida del giorno è quello di atterrare sulla piccola isola innevata che si trova a sud di Gattorgill e a sud-est di Brughiere Brumose: tra i bersagli del poligono di tiro sono infatti sempre presenti un paio di Commando di neve subdoli, nei quali potete nascondervi semplicemente interagendo con l'apposito tasto dopo esservi avvicinati. Sappiate che questo non è l'unico modo per completare la sfida, dal momento che in giro per tutta la mappa è possibile trovare un gran numero di Commando di Neve subdoli, senza contare la possibilità di trovare in alcuni forzieri dei consumabili che consentono ai giocatori di creare un pupazzo di neve dal nulla, così da poterci entrare e registrare progressi nella sfida. A proposito di progressi, non dimenticate che anche questa è una sfida di gruppo e verranno quindi considerate anche le azioni dei vostri compagni di squadra: insomma, basterà che solo un membro del team entri in un pupazzo in ogni partita.

