Fortnite: come nuotare oltre i portelloni dell'Agenzia

Dopo avervi spiegato come aprire i forzieri delle fazioni bloccati, in questa mini-guida alle sfide Assalto all'Agenzia di Fortnite Stagione 2 vi mostriamo come completare quella che richiede di nuotare oltre i portelloni dell'Agenzia.

Cosa sono i portelloni dell'Agenzia? Dove si trovano all'interno dell'isola di Fortnite, e come nuotare sopra di essi? Ve lo spieghiamo di seguito, in modo da portare a termine la sfida facilmente.

Guida alla sfida Nuota oltre i portelloni dell'Agenzia

Forse non lo avete mai notato prima, ma attorno all'Agenzia dell'isola di Fortnite ci sono cinque portelloni sott'acqua.

Ricordiamo che l'Agenzia è la base spia di Mida che si trova al centro della mappa. Come potete vedere nell'immagine riportata in basso, l'Agenzia è circondata da cinque portelloni situati sott'acqua. Tutto quello che dovete fare per completare la sfida, dunque, è raggiungere l'Agenzia e nuotare sopra i portelloni che abbiamo cerchiato di rosso nell'immagine.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire più facilmente come fare, vi basta dare un'occhiata al video che abbiamo riportato in cima.

Parlando invece delle altre sfide proposte agli sgoccioli della Stagione 2 di Fortnite, ricordiamo che è da poco stata resa disponibile la sfida segreta celebra la pace tra Orsacchiotti e Gnomi. Voi siete già riusciti a completarla?