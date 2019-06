Fortnite: come ottenere 100 V-Buck gratis il 24 giugno a Pietralegno

L'evento 14 Days of Summer arriverà in Fortnite Battaglia Reale nel corso della giornata di domani e, con esso, saranno pubblicate tantissime nuove skin nel negozio oggetti. Il modo migliore per prepararsi è quindi quello di mettere da parte un po' di V-Buck grazie alle allerte di Salva il Mondo.

Completando le missioni di oggi e l'Incarico Giornaliero potrete accumulare almeno 100 V-Buck, rimpolpando in maniera sensibile il vostro portafoglio virtuale.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Combatti la Tempesta, Città (Livello Casa Base consigliato 5) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Cristallo di quarzo, Oro Stagionale, 50 Biglietti Estate

Combatti la Tempesta, Foresta (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Punti Esperienza Eroe, Oro Stagionale, 50 Biglietti Estate

Le missioni del giorno sono estremamente facili e dovrebbero essere alla portata anche dei giocatori che hanno iniziato da poco la loro avventura nella modalità PvE di Fortnite. In ogni caso, se volete farvi aiutare dai vostri amici e non avete accesso ad una di queste missioni, potete creare un party privato aprendo il menu a tendina in alto a destra, selezionando la voce Privacy e impostandola su "Solo Amici".

