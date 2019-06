Fortnite: come ottenere 105 V-Buck gratis il 21 giugno a Pietralegno e Tavolaccia

Se siete in cerca di V-Buck per prepararvi nel migliore dei modi all'imminente evento Fortnite X Stranger Things, allora non potete non prendere in considerazione le missioni del giorni di Salva il Mondo.

Completando le missioni e l'Incarico Giornaliero potrete accumulare almeno 105 V-Buck, una cifra non proprio trascurabile.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Combatti la Tempesta, Periferia (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 50 Biglietti Estate

Tavolaccia

Cavalca il Fulmine, Prateria (Livello Casa Base consigliato 34) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Punti Esperienza Eroe, Oro stagionale, 65 Biglietti Estate

Sebbene le missioni di oggi siano di livello non altissimo e quindi accessibili alla maggior parte dei giocatori, vi consigliamo di creare una lobby privata per farvi aiutare dai vostri amici. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già visto il filmato del Fucile Pesante a Tamburo?