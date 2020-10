Fortnite: come ottenere 105 V-Buck gratis il 26 ottobre a Pietralegno e Tavolaccia

Con l'arrivo di Baba Yaga, dei Ghostbusters e di tutte le altre skin a tema Hallowen in Fortnite Battaglia Reale potreste aver esaurito tutte le vostre monete. Se volete iniziare a metterne qualcuna da parte, ecco come ottenere oggi, 26 ottobre 2020, almeno 105 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Affronta una tempesta di categoria 1, Quartiere Industriale (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Pura Goccia di Pioggia, 50 Biglietti Evento e Oro stagionale

Tavolaccia

Recupera i dati, Città Autunnale (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Fulmine in bottiglia, 55 Biglietti Evento e Oro stagionale

Le due missioni di oggi non dovrebbero essere un problema per qualsiasi giocatore di Fortnite Salva il Mondo, poiché sono ambientate nelle prime due aree di gioco (Tavolaccia e Pietralegno) e non hanno requisiti d'accesso particolarmente elevati. Ciò significa che non dovreste avere grosse difficoltà nel completarle e a ricevere i V-Buck in premio. Se non potete accedere alla missione ambientata a Tavolaccia, sappiate che potete far creare ad un vostro amico una lobby privata e farvi invitare al suo interno. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

Sapevate che sulle nostre pagine trovate la guida su come completare tutte le Sfide Risveglio di Doctor Doom?