Fortnite: come ottenere 105 V-Buck gratis il 5 ottobre a Pietralegno e Tavolaccia

Anche oggi vi proponiamo l'elenco di missioni del giorno di Fortnite Salva il Mondo, il cui completamento vi permetterà di accumulare un bel po' di V-Buck (almeno 105) da spendere nel negozio oggetti della Battaglia Reale.

Per massimizzare il numero di V-Buck ottenuti oggi è bene portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il fulmine, Città (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Punti Esperienza Sopravvissuti, Oro stagionale

Tavolaccia

Ripara il rifugio, Città (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti X2, Oro stagionale

Quelle di oggi sono missioni molto semplici da completare anche per giocatori alle prime armi. Nel caso non doveste avere accesso ad una delle due missioni potete sempre chiedere aiuto ad un amico, che dovrà invitarvi in una lobby privata per fare in modo che i limiti di livello vengano ignorati. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già letto tutte le novità riguardanti mathmaking e bot di Fortnite?