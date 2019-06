Fortnite: come ottenere 110 V-Buck gratis il 19 giugno a Pietralegno e Vallarguta

Anche oggi è possibile mettere da parte un bel gruzzoletto di V-Buck completando delle semplici missioni di Fortnite Salva il Mondo, utili ad acquistare qualche skin o accessorio nel negozio oggetti della Battaglia Reale.

Completando le due missioni del giorno e l'Incarico Giornaliero, potrete aggiungere al vostro portafoglio virtuale almeno 110 V-Buck.

Ecco di seguito l'elenco delle allerte del giorno:

Pietralegno

Recupera i dati, Foresta (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza, Oro stagionale, Biglietti Estate

Vallarguta

Ripara il rifugio, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 92 Biglietti Estate



Il completamento di queste missioni non dovrebbe richiedervi particolari sforzi, ma nel caso in cui non aveste l'accesso a Vallarguta potete sempre chiedere l'aiuto di uno o più amici in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che nella Battaglia Reale stanno per arrivare Revolver e Fucile Pesante a Tamburo? Pare inoltre che stia per apparire in gioco un timer per l'evento della creatura.