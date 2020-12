Fortnite: come ottenere 110 V-Buck gratis il 5 dicembre tra Pietralegno e Vallarguta

Volete acquistare ad ogni costo la skin di Kratos in Fortnite Capitolo 2 ma non avete i fondi necessari? Allora seguite i nostri consigli per accumulare solo oggi, 5 dicembre 2020, almeno 110 V-Buck in Fortnite Salva il Mondo, la modalità cooperativa del titolo Epic Games.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino alle ore 2:00 italiane di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Affronta una tempesta di categoria 1, Periferia (Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Biglietti Evento e Oro stagionale

Vallarguta

Recupera i dati, Bunker nel deserto (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Ri-Vantaggio, Biglietti Evento e Oro stagionale

La prima missione di oggi è estremamente semplice e chiunque abbia il gioco può procedere al suo completamento senza alcun tipo di problema per quello che riguarda la difficoltà. Il discorso è diverso per la seconda missione, ambientata a Vallarguta. Se non avete ancora accesso alla terza area del gioco, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche una guida su come ottenere il fucile Amban e il Jetpack eliminando il Mandaloriano in Fortnite Capitolo 2 Stagione 5.