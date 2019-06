Fortnite: come ottenere 110 V-Buck gratis l'8 giugno a Tavolaccia

Tra poche ore la skin Uragano abbandonerà il negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale e, se vi mancano solo pochi V-Buck per acquistarla, vi consigliamo di seguire la nostra guida per ottenere qualche gettone extra in pochi semplici passi.

Ecco di seguito le allerte del giorno, che vi ricordiamo vanno portate a termine prima delle ore 2:00 di questa notte, momento nel quale si resetteranno:

Tavolaccia

Recupera i dati, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 55 Biglietti Estate

Recupera i dati, Città autunnale (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale, 60 Biglietti Estate

Per ottenere 110 V-Buck, una cifra non da poco, dovrete completare le due missioni elencate sopra e l'Incarico giornaliero, che vi garantirà almeno 50 V-Buck. I più fortunati potrebbero inoltre ricevere uno degli incarichi speciali con ricompense da 60 a 100 V-Buck, i quali richiedono di completare 3 diverse missioni in una specifica area (Tavolaccia, Montespago o Vallarguta).

Nel caso in cui il vostro livello fosse troppo basso e l'area di Tavolaccia fosse per voi ancora inaccessibile, potete unirvi ad una lobby privata e farvi aiutare dai vostri amici. Per farlo, vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". In questo modo verranno ignorati i limiti di livello e anche voi potrete partecipare a queste missioni.

Sapevate che anche il celebre streamer Pow3r parteciperà alla Celebrity Pro-Am di Fortnite Battaglia Reale? Pare inoltre che con l'aggiornamento della prossima settimana arriverà il Lanciagranate di Prossimità in Fortnite.