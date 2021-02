Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis il 1 febbraio 2021 tra Tavolaccia e Vallarguta

In attesa di scoprire quale sarà la prossima collaborazione di Fortnite Battaglia Reale che permetterà l'arrivo di nuove skin nel negozio oggetti, vi proponiamo qualche consiglio utile per ottenere solo per oggi, lunedì 1 febbraio 2021, almeno 115 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino all'una italiana di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Ripara il Rifugio, Periferia (Livello Casa Base consigliato 40) - 30 V-Buck, Fulmine in Bottiglia x5, Punti Esperienza Superstiti x2, 72 Biglietti Evento e Oro stagionale

Vallarguta

Ripara il Rifugio, Città Fantasma (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Ri-Vantaggio x85, 92 Biglietti Evento e Oro stagionale

Proprio come qualche giorno fa, anche oggi le missioni con V-Buck tra le ricompense sono ambientate a Tavolaccia e Vallarguta, ovvero la seconda e la terza area di gioco. Se la prima non è poi così difficile da sbloccare, potrebbero volerci numerose ore di gioco per accedere alla seconda. Se non avete alcun modo di avviare una delle due missioni odierne, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

