Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis il 10 marzo a Pietralegno e Vallarguta

Se siete in cerca di qualche gettone extra per fare acquisti nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale, ecco per voi il nuovo elenco di missioni del giorno con in palio almeno 115 V-Buck di Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Affronta una tempesta di categoria 2, Praterie (Livello Casa Base consigliato 19) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Minerale d'argento, Oro stagionale, 52 biglietti lunari

Vallarguta

Ripara il rifugio, Città autunnale (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Stravantaggio epico (viola), Oro stagionale, 98 biglietti lunari

La prima missione dell'elenco è incredibilmente facile ed è impossibile non riuscire a trovare qualche alleato tramite il sistema di matchmaking. Più complessa è invece la situazione dell'allerta di Vallarguta, che richiede un bel po' di ore di gioco per essere raggiunta. In questi casi potete sempre chiedere aiuto ad un amico, che creando una lobby privata può farvi ugualmente partecipare alla missione e ottenerne le ricompense.. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che Epic Games annunciato la nuova Fortnite Championship Series per le coppie?