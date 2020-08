Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis l'11 agosto a Tavolaccia e Vallarguta

Se siete a caccia di V-Buck, oggi è la vostra giornata fortunata: nelle prossime ore sarà infatti possibile completare delle semplici missioni di Fortnite Salva il Mondo ed accumulare almeno 115 V-Buck, i quali potranno essere spesi nel negozio della Battaglia Reale.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Affronta una tempesta di categoria 2, Quartiere industriale autunnale (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale

Vallarguta

Cavalca il fulmine, Tunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale

Le due missioni del giorno non sono particolarmente difficili ma per essere avviate richiedono l'accesso alla seconda e alla terza area di gioco. Nel caso in cui non fosse possibile per voi avviarne una, potete come sempre farvi aiutare da qualche amico di livello più alto, così da farvi invitare nella sua lobby privata e aggirare le limitazioni imposte dal gioco, disattivando però il matchmaking. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che un nuovo glitch di Fortnite Capitolo 2 Stagione 3 sblocca l'inventario infinito?