Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis il 14 giugno a Pietralegno e Montespago

Completando tutte le allerte del giorno in Fortnite Salva il Mondo potrete ottenere almeno 115 V-Buck da poter spendere senza problemi nel negozio oggetti della Battaglia Reale, magari per acquistare una delle nuove skin Sandstorm e Scimitar.

Vi consigliamo come sempre di completare l'Incarico giornaliero con le missioni del giorno, in modo da massimizzare il quantitativo di gettoni guadagnato quotidianamente. Ciascun incarico del giorno vi garantisce un minimo di 50 e un massimo di 100 V-Buck ed è possibile tenerne attivi fino a 3 contemporaneamente.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Combatti la tempesta, Periferia (Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Pura goccia di pioggia, Oro stagionale, 50 Biglietti Estate

Montespago

Recupera i dati, Route 66 (Livello Casa Base consigliato 126) - 40 V-Buck, Punti Esperienza, Oro stagionale, Biglietti Estate

Se la prima missione potrete completarla ad occhi chiusi, la seconda risulterà complessa anche per i giocatori più navigati della modalità cooperativa di Fortnite. Per completare questa missione con successo è necessario disporre di armi e trappole di alto livello (preferibilmente a 5 stelle) e, se siete in difficoltà, potete farvi aiutare dai vostri amici in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che la modalità Scatto dell'orda è ancora offline e gli sviluppatori hanno promesso di aumentare le ricompense delle sfide?