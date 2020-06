Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis il 14 giugno a Tavolaccia e Vallarguta

Se siete a corto di gettoni e volete accumularne quanti più vi è possibile prima che la Stagione 3 di Fortnite Battaglia Reale abbia inizio, vi consigliamo di portare a termine tutte le missioni giornaliere di Salva il Mondo, grazie alle quali si possono accumulare almeno 115 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Recupera i dati, Città autunnale (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale

Vallarguta

Evacua il rifugio, Deserto (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale

Se per caso doveste avere problemi ad avviare una delle missioni perché non avete ancora sbloccato l'accesso a Tavolaccia o Vallarguta (seconda e terza area del gioco), potreste provare a chiedere aiuto ad uno dei vostri amici di livello più alto, il quale ha la possibilità di creare una lobby privata e farvi ugualmente completare le missioni. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

