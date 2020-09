Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis il 14 settembre a Tavolaccia e Vallarguta

Sono tornate anche oggi, 14 settembre 2020, le missioni di Fortnite Salva il Mondo che includono tra le ricompense anche dei preziosi V-Buck, i gettoni che possono essere spesi nel negozio oggetti della Battaglia Reale. Solo per oggi è infatti possibile accumulare almeno 115 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Affronta una tempesta di categoria 2, Città autunnale (Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Punti Esperienza Progetti, 60 Biglietti Evento e Oro stagionale

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 3, Città autunnale (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Superstiti, Punti Esperienza Progetti, 92 Biglietti Evento e Oro stagionale

Entrambe le missioni del giorno sono piuttosto semplici da affrontare e non richiedono un elevato quantitativo di ore di gioco. Nel caso in cui non doveste aver ancora sbloccato l'accesso a Tavolaccia o a Vallarguta, vi consigliamo come sempre di aggirare le limitazioni imposte dal gioco chiedendo una mano ad un vostro amico di livello più alto, così che vi inviti nella sua lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

