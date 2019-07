Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis il 17 luglio a Tavolaccia e Vallarguta

Anche oggi i giocatori di Fortnite Salva il Mondo potranno completare delle semplici missioni per mettere da parte almeno 115 V-Buck, cifra molto utile in vista dell'arrivo di nuove skin nel negozio oggetti della Battaglia Reale.

Vi consigliamo come sempre di completare anche l'Incarico Giornaliero, che vi garantirà un minimo di 50 e un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Affronta una Tempesta di Categoria 2, Praterie (Livello Casa Base consigliato 34) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale, 65 Biglietti Estate

Vallarguta

Consegna la bomba, Route 99 (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Eroe, Oro stagionale, 102 Biglietti Estate

Se non avete ancora accesso alle aree di Tavolaccia e Vallarguta oppure il vostro livello non è adeguato alle missioni elencate sopra, il nostro consiglio è quello di chiedere aiuto ai vostri amici, i quali potranno creare una lobby privata per fare in modo che il gioco ignori i limiti di livello. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

