Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis il 21 agosto a Tavolaccia e Vallarguta

Con la possibile conferma dei contenuti Marvel e di Thor in arrivo nella Stagione 4 di Fortnite, il prossimo Pass Battaglia potrebbe essere un acquisto obbligato per i fan dei supereroi. Se siete a corto di gettoni, vi consigliamo di iniziare ad accumularli con le missioni di Salva il Mondo, che mettono in palio almeno 115 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Ripara il rifugio, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale

Vallarguta

Ripara il rifugio, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Punti Esperienza progetti, Oro stagionale

Entrambe le missioni del giorno sono piuttosto accessibili, a patto però che abbiate già sbloccato l'accesso a Tavolaccia e a Vallarguta, terza e quarta area di gioco. Se non potete avviare una di queste missioni, vi consigliamo come sempre di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che è possibile sbloccare il piccone Spacca-pugni di Hulk con la beta di Marvel's Avengers?