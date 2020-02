Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis il 22 febbraio a Tavolaccia e Vallarguta

Continuano ad arrivare in Fortnite Salva il Mondo delle utilissime missioni con V-Buck tra le ricompense, i quali possono essere utilizzati nel negozio oggetti per acquistare la nuova skin Tango o il Pass Battaglia della Stagione 2. Grazie alle missioni di oggi è possibile accumulare almeno 115 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Ripara il rifugio, Quartiere industriale autunnale (Livello Casa Base consigliato 40) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 72 biglietti evento

Vallarguta

Ripara il rifugio, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio Epico (viola), Oro stagionale, 102 biglietti evento

La prima delle due missioni dovrebbe essere alla portata di qualsiasi giocatore della modalità cooperativa di Fortnite con qualche ora sulle spalle, invece la seconda potrebbe non essere accessibile se non avete trascorso un bel po' di tempo in questa modalità di gioco. In ogni caso è possibile aggirare le limitazioni imposte dagli sviluppatori con la semplice creazione di una lobby privata da parte di un vostro amico che può avviare le missioni, così che vi inviti per completarle senza alcun problema. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

