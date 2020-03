Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis il 24 marzo a Tavolaccia e Vallarguta

In attesa di scoprire quali sono le skin in arrivo nascoste tra i file della patch 12.21 di Fortnite Battaglia Reale, iniziamo ad accumulare almeno 115 V-Buck grazie alle missioni del giorno di Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Cavalca il fulmine, Foresta(Livello Casa Base consigliato 28) - 30 V-Buck,Punti Esperienza Superstiti X2, Oro stagionale, 60 biglietti lunari

Vallarguta

Consegna la bomba, Periferia autunnale (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 92 biglietti lunari

Anche le missioni di oggi sono piuttosto semplici e chiunque abbia trascorso una manciata di ore all'interno del gioco dovrebbe aver accesso ad entrambe. Se per qualche motivo non potete avviare una delle missioni, vi suggeriamo al solito di chiedere una mano ad un vostro amico ed unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

