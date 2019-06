Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis il 26 giugno a Pietralegno e Montespago

Dopo una giornata priva di allerte con V-Buck, Fortnite Salva il Mondo cerca di riprendersi con una serie di missioni piuttosto ricche, grazie alle quali potrete mettere da parte almeno 115 V-Buck da spendere nel negozio oggetti della Battaglia Reale.

Il consiglio è come sempre quello di completare non solo le missioni che trovate di seguito, ma anche l'Incarico Giornaliero, il quale vi ricompenserà con una quantità di gettoni che varia da un minimo di 50 ad un massimo di 100.

Ecco tutte le allerte del giorno:

Pietralegno

Cavalca il Fulmine, Città (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Pura Goccia di Pioggia, Oro stagionale, 50 Biglietti Estate

Montespago

Affronta una tempesta di categoria 2, Foresta (Livello Casa Base consigliato 132) - 40 V-Buck, STRAVANTAGGIO epico!, Punti Esperienza Eroe, Oro stagionale, 128 Biglietti Estate

La seconda missione di oggi è particolarmente complessa e, per completarla, servono armi e trappole a 5 stelle. Nel caso in cui non foste preparati ad una sfida del genere, potete chiedere ai vostri amici di aiutarvi creando un party privato. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici", così che il gioco possa ignorare i limiti di livello e far partecipare alla partita solo i giocatori del gruppo.

Avete già visto il Pacchetto Leggende Oscure, in arrivo nelle prossime ore nel negozio di gioco? Vi ricordiamo inoltre che alcuni giocatori stanno utilizzando in maniera scorretta l'emote Deep Dub per avere un vantaggio negli scontri a fuoco.