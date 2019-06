Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis il 28 giugno a Tavolaccia e Vallarguta

Quella di oggi è un'altra giornata fortunata per i giocatori di Fortnite Salva il Mondo, che possono ottenere senza troppa fatica un minimo di 115 V-Buck e, perché no, approfittarne per acquistare la skin di John Wick sul negozio oggetti della Battaglia Reale.

Vi consigliamo come sempre di completare anche l'Incarico giornaliero, il quale può ricompensarvi con un minimo di 50 e un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Recupera i dati, Periferia (Livello Casa Base consigliato 40) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 72 Biglietti Estate

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 3, Deserto (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, RIVANTAGGIO!, Punti Esperienza Eroe, Oro stagionale, 88 Biglietti Estate

Per completare queste missioni dovrete avere accesso quindi alla seconda e alla terza area di gioco oltre ad un inventario ben fornito. In caso contrario, potete sempre creare un party privato per farv i aiutare da qualche amico. Per farlo, vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che l'arma Fuori Magazzino di oggi è la Balestra? La nuova LTM del giorno di Fortnite è invece Wick's Bounty, la modalità dedicata a John Wick.