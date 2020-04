Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis il 30 aprile a Pietralegno e Montespago

Come emerso dall'ultima ondata di leak su Fortnite Capitolo 2, sono in arrivo un bel po' di costumi, picconi e deltaplani nel negozio oggetti della battle royale ed è bene iniziare a conservare un po' di gettoni. Ecco qualche consiglio per mettere da parte solo per oggi almeno 115 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Recupera i dati, Quartiere industriale (Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale

Montespago

Ripara il rifugio, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 140) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Stravantaggio leggendario (arancione), Oro stagionale

La prima missione è davvero semplicissima non c'è bisogno di aiuto, invece la seconda quest è ambientata nella parte finale del gioco e richiede personaggi, armi e trappole a 5 stelle per poter essere superata con successo. Nel caso in cui non fosse possibile per voi accedere a Montespago, vi suggeriamo al solito di chiedere aiuto ad un amico, il quale può creare una lobby privata ed invitarvi. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già letto la nostra gui da su come sbloccare tutte le skin di Ombre e Spettri in Fortnite?