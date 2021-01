Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis il 30 gennaio 2021 tra Tavolaccia e Vallarguta

Secondo gli ultimi rumor anche i soldati di G.I. Joe stanno per approdare nel negozio di Fortnite Battaglia Reale. Se volete iniziare a mettere qualche gettone da parte per acquistare le skin in arrivo, ecco qualche consiglio su come ottenere oggi, sabato 30 gennaio 2021, almeno 115 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino all'una italiana di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Recupera i dati, Praterie (Livello Casa Base consigliato 40) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Pura Goccia di Pioggia x18, Ri-Vantaggio, 72 Biglietti Evento e Oro stagionale

Vallarguta

Ripara il rifugio, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 58) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Superstiti, Stravantaggio non comune (verde), 92 Biglietti Evento e Oro stagionale

La prima delle missioni di oggi è ambientata nella seconda area di gioco, Tavolaccia, ed è molto probabile che l'abbiate già sbloccata completando una manciata di quest principali. È invece più difficile che abbiate già accesso a Vallarguta, la penultima porzione della mappa che richiede un bel po' di ore di gioco. A meno che non possiate affidarvi al matchmaking per una o più attività di quelle elencate sopra, vi suggeriamo di chiedere aiuto a qualche amico e di unirvi a lui in una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

