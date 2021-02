Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis il 4 febbraio 2021 a Tavolaccia

Siete in attesa delle skin di San Valentino nel negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale? Allora iniziate a prepararvi all'evento completando tutte le missioni speciali di Salva il Mondo disponibili oggi, giovedì 4 febbraio 2021, ed utili per accumulare almeno 115 V-Buck.

Prima di proporvi l'elenco completo delle missioni attive fino all'una italiana di questa notte, vi suggeriamo come sempre di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense possono variare da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Consegna la bomba, Quartiere Industriale Autunnale (Livello Casa Base consigliato 40) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Eroe x2, Ri-Vantaggio, 72 Biglietti Evento e Oro stagionale

Ripara il rifugio, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 46) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti x2, Stravantaggio Raro (blu) x75, 80 Biglietti Evento e Oro stagionale

Oggi le missioni sono molto più semplici di quelle che gli sviluppatori hanno proposto nel corso dell'ultima settimana. Entrambe le attività con V-Buck tra le ricompense sono infatti ambientate a Tavolaccia, la seconda delle quattro aree di gioco che può essere sbloccata dopo una manciata di ore trascorse nella modalità cooperativa di Fortnite. Se per qualche motivo non avete ancora sbloccato l'area in questione, vi consigliamo di chiedere aiuto ad uno dei vostri amici e di unirvi a lui nella sua lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra nella schermata principale di Salva il Mondo, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo aggirerete le limitazioni imposte dal gioco e potrete completare la missione ricevendo tutte le ricompense a tempo.

