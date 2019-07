Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis il 4 lugllio a Pietralegno e Montespago

Mancano solo poche ore all'arrivo dell'evento Fortnite X Stranger Things e non c'è niente di meglio che accumulare un po' di gettoni extra in Salva il Mondo per poter acquistare le nuove skin di Hopper e del Demogorgone nel negozio oggetti.

Completando le missioni e l'Incarico Giornaliero, oggi potrete accumulare almeno 115 V-Buck. Vi ricordiamo come sempre che l'incarico del giorno potrebbe farvi ottenere da 50 a 100 V-Buck in base a quello che vi verrà assegnato in maniera casuale.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Pietralegno

Recupera i dati, Periferia (Livello Casa Base consigliato 15) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, 50 Biglietti Estate

Montespago

Ripara il rifugio, Foresta (Livello Casa Base consigliato 124) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, STRAVANTAGGIO leggendario, Oro stagionale, 130 Biglietti Estate

La prima missione è estremamente facile, mentre la seconda richiederà una certa preparazione e il giusto equipaggiamento. Per creare un party privato e farvi aiutare da qualche amico, vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già visto i nuovi contenuti dedicati al 4 luglio in Fortnite?