Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis il 6 ottobre a Tavolaccia e Vallarguta

Grazie alla nuova ondata di allerte giornaliere di Fortnite Salva il Mondo è possibile mettere da parte in pochi minuti un minimo di 115 V-Buck, decisamente utili in vista dell'arrivo della Stagione 11 e del relativo Pass Battaglia.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, vi suggeriamo di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da un minimo di 50 ad un massimo di 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Cavalca il fulmine, Praterie (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Punti Esperienza Eroi, Oro stagionale

Vallarguta

Cavalca il fulmine, Deserto (Livello Casa Base consigliato 46) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Punti Esperienza Eroi, Oro stagionale

Le aree coinvolte nelle missioni del giorno potrebbero non essere accessibili a tutti i giocatori di Fortnite Salva il Mondo, in particolar modo a quelli che hanno iniziato a giocare da poco. Il consiglio che possiamo darvi per completare queste missioni è quello di farvi invitare in una lobby privata dai vostri amici, così che il gioco possa permettervi di partecipare ugualmente, ignorando i limiti di livello. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

