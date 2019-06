Fortnite: come ottenere 115 V-Buck gratis il 9 giugno a Pietralegno e Montespago

Se ancora una volta avete bisogno di qualche V-Buck extra per un nuovo acquisto sul negozio oggetti di Fortnite Battaglia Reale, allora vi consigliamo di dare un'occhiata alle missioni del giorno di Salva il Mondo, più interessanti del solito.

Oggi potete infatti accumulare almeno 115 V-Buck completando 2 missioni e, al solito, l'Incarico Giornaliero. Al solito il limite massimo entro il quale potrete portare a termine questi obiettivi è entro le ore 2:00 di questa notte.

Ecco di seguito le allerte giornaliere:

Pietralegno

Combatti la tempesta, Periferia (Livello Casa Base consigliato 9) - 25 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 50 Biglietti Estate

Montespago

Evacua il rifugio, Foresta (Livello Casa Base consigliato 124) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Frammento di Tempesta, Oro stagionale, 126 Biglietti Estate

Se la prima di queste due missioni è accessibile a qualsiasi giocatore in possesso della modalità cooperativa di Fortnite, la seconda richiede un livello particolarmente elevato e un equipaggiamento in grado di fronteggiare orde di nemici molto resistenti. Il consiglio è quindi quello di farsi aiutare da qualche amico in una lobby privata, la quale può essere creata aprendo il menu a tendina in alto a destra, selezionando la voce privacy e impostarla su "Solo Amici". Così facendo potrete entrare anche in missioni di livello molto più alto rispetto la vostro, a patto che i vostri amici abbiano raggiunto tale livello e quella specifica area del gioco.

Sapevate che Pow3r giocherà a Fortnite in occasione della Celebrity Pro-Am? Un nuovo leak ha inoltre svelato quelle che saranno le sfide della Settimana 6 della Stagione 9 di Fortnite.