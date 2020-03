Fortnite: come ottenere 120 V-Buck gratis il 1 marzo a Tavolaccia e Vallarguta

Le skin Aura e Gilda di Fortnite Battaglia Reale hanno appena fatto il proprio ritorno nel negozio oggetti. Se state facendo un pensierino su questi due costumi e vi mancano solo pochi gettoni all'acquisto, ecco alcuni consigli per ottenere oggi almeno 120 V-Buck in Salva il Mondo.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Consegna la bomba, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 46) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroi, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 80 biglietti lunari

Vallarguta

Affronta una tempesta di categoria 3, Lungolago (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio raro (blu), Oro stagionale, 88 biglietti lunari

Vi consigliamo come sempre di chiedere aiuto ad un amico nel caso in cui non fosse possibile per voi accedere ad una delle aree elencate sopra. Basta infatti accedere alla lobby privata di un amico per ignorare qualsiasi tipo di limitazione imposta dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".