Fortnite: come ottenere 120 V-Buck gratis l'11 luglio a Montespago e Secche Scorbutiche

Ancora una volta è possibile approfittare delle missioni giornaliere di Fortnite Salva il Mondo per recuperare un bel po' di gettoni, così da fare nuovi acquisti nel negozio oggetti della Battaglia Reale. Solo per oggi, infatti, si possono accumulare almeno 120 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Secche Scorbutiche

Recupera i Dati, Tropici (Livello Casa Base consigliato 23) - 30 V-Buck

Montespago

Evacua il rifugio, Foresta (Livello Casa Base consigliato 140) - 40 V-Buck

Se siete giocatori di livello molto alto, sappiate che non potrete completare la missione di Secche Scorbutiche, che è di livello 23. Nel caso in cui non riusciste a vedere questa missione nell'area dedicata, potete provare ad abbassare il vostro livello semplicemente rimuovendo quanti più superstiti vi è possibile dalla squadra, così da sperare di raggiungere il livello adeguato a vedere la missione. In caso contrario, potreste chiedere ad un amico di livello più basso di fare lo stesso e di invitarvi.

