Fortnite: come ottenere 120 V-Buck gratis il 15 settembre a Tavolaccia e Montespago

Siete a corto di V-Buck o volete semplicemente iniziare a mettere qualcosina da parte in vista dell'arrivo della Stagione 11 di Fortnite Battaglia Reale? Allora non potete perdervi le missioni del giorno di Salva il Mondo, utili a ricevere almeno 120 V-Buck.

Non manca al solito il consiglio di completare sia le allerte che trovate qui sotto che l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano tra i 50 e i 100 gettoni.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Tavolaccia

Consegna la bomba, Quartiere industriale (Livello Casa Base consigliato 34) - 30 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Ri-Vantaggio, Oro stagionale

Montespago

Affronta una tempesta di categoria 3, Foresta (Livello Casa Base consigliato 94) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Superstiti, Ri-Vantaggio, Oro stagionale

Anche oggi parliamo di missioni piuttosto varie che coinvolgono sia la seconda che l'ultima area di gioco. Se la prima allerta non dovrebbe crearvi particolari problemi, potreste invece non aver accesso alla missione ambientata a Montespago e, al solito, il nostro consiglio è quello di farvi aiutare da un amico tramite l'ausilio di una lobby privata. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Avete già visto il nuovo pacchetto celebrativo PS Plus di Fortnite?