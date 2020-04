Fortnite: come ottenere 120 V-Buck gratis il 16 aprile a Vallarguta

State morendo dalla voglia di poter utilizzare i membri della X-Force in Fortnite Battaglia Reale? Allora iniziate ad accumulare gettoni per il bundle completando le missioni odierne di Salva il Mondo, grazie alle quali si possono accumulare almeno 120 V-Buck.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Recupera i dati, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti, Stravantaggio raro (blu), Oro stagionale

Cavalca il fulmine, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Sopravvissuti, Fulmine in bottiglia, Oro stagionale

Se ancora non siete arrivati a Vallarguta, penultima area di gioco, potete sempre fare in modo che uno dei vostri amici vi inviti nella sua lobby privata per consentirvi di partecipare ugualmente alla missione ed ottenerne le ricompense. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

