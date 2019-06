Fortnite: come ottenere 120 V-Buck gratis il 20 giugno a Vallarguta

Come avrete notato dai numerosissimi leak degli ultimi giorni, Fortnite Battaglia Reale sta per essere invaso da una gran quantità di skin ed è bene prepararsi mettendo da parte un bel po' di V-Buck.

Completando le missioni di oggi di Salva il Mondo e l'Incarico Giornaliero riuscirete ad ottenere almeno 120 V-Buck.

Ecco l'elenco delle allerte di oggi:

Vallarguta

Recupera i dati, Città Fantasma (Livello Casa Base consigliato 58) -35 V-Buck, Punti Esperienza Progetti X2, Oro stagionale, Biglietti Estate

Combatti la tempesta, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 70) - 35 V-Buck, Minerale di Malachite, Punti Esperienza Superstiti, Oro stagionale, 102 Biglietti Estate

Nel caso in cui non aveste ancora sbloccato l'area di Vallarguta, potete sempre chiedere aiuto ad un amico di livello più alto, che può invitarvi e creare un party privato per farvi completare la missione. Per creare una lobby privata vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici", in questo modo verranno ignorati eventuali limiti di livello e parteciperanno alla partita solo i giocatori del party.

Sapevate che sono in arrivo un nuovo Revolver e una variante della skin Drift? Sulle nostre pagine trovate anche l'elenco di sfide della Settimana 7 della Stagione 9, che dovrebbero arrivare online nel primo pomeriggio.