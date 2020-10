Fortnite: come ottenere 125 V-Buck gratis il 1 ottobre tra Vallarguta e Montespago

In attesa delle nuove sfide della Settimana 6 di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4, ecco come accumulare almeno 125 V-Buck in Salva il Mondo grazie alle missioni di oggi, 1 ottobre 2020.

Prima di iniziare con l'elenco delle missioni, il nostro consiglio è come sempre quello di portare a termine anche l'Incarico Giornaliero, le cui ricompense variano da 50 a 100 V-Buck.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Consegna la bomba, Città fantasma (Livello Casa Base consigliato 64) - 35 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Ri-Vantaggio, Fulmine in bottiglia, 98 Biglietti Evento e Oro stagionale

Montespago

Cavalca il fulmine, Città fantasma (Livello Casa Base consigliato 108) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Superstiti, 122 Biglietti Evento e Oro stagionale

Non avete ancora sbloccato l'accesso ad una delle due aree di gioco coinvolte nelle missioni di oggi? Nessun problema, poiché basta chiedere aiuto a qualche amico e unirsi a lui in una lobby privata per aggirare le limitazioni imposte dal gioco. Per creare un party privato vi basterà aprire il menu a tendina in alto a destra, selezionare la voce Privacy e impostarla su "Solo Amici".

Sapevate che sulle nostre pagine potete trovare tutti i consigli su come completare la sfida segreta di Fortnite Capitolo 2 Stagione 4 chiamata "L'Indomani".