Fortnite: come ottenere 125 V-Buck gratis il 12 giugno a Vallarguta e Monte

Siete a corto di V-Buck? Allora oggi è il vostro giorno fortunato, poiché in Fortnite Salva il Mondo ci sono abbastanza missioni da permettervi di aggiungere al vostro portafoglio virtuale almeno 125 V-Buck aggiuntivi da spendere nel negozio oggetti della Battaglia Reale.

Le missioni in questione sono 2 e, oltre a richiedere di essere completate entro le ore 2:00 di questa notte, è bene fare in modo da portarle a termine con gli Incarichi Giornalieri, i quali vi ricompenseranno con un quantitativo di V-Buck che varia da 50 a 100 in base alla missione che vi è stata casualmente assegnata.

Ecco di seguito le allerte del giorno:

Vallarguta

Ripara il rifugio, Deserto (Livello Casa Base consigliato 52) - 35 V-Buck,Punti Esperienza Superstiti X2, Oro stagionale, 88 Biglietti Estate

Montespago

Consegna la bomba, Thunder Route 99 (Livello Casa Base consigliato 94) - 40 V-Buck, Punti Esperienza Eroe, Punti Esperienza Progetti, Oro stagionale, 118 Biglietti Estate

Trattandosi di missioni ambientate nelle ultime due aree di gioco, potrebbe essere una buona idea quella di evitare il matchmaking e affrontarle in compagnia di un gruppo di amici, magari in una lobby privata. Se il vostro livello è troppo basso e volete ugualmente completare le missioni, potete creare un party privato aprendo il menu a tendina in alto a destra, selezionando la voce Privacy e impostandola su "Solo Amici". Basterà così che solo uno dei membri del gruppo abbia accesso a queste missioni per parteciparvi.

Sapevate che la skin Gemini di Fortnite potrebbe essere il costume segreto della Stagione 9? Pare inoltre che la creatura di Picco Polare abbia distrutto un edificio a Parco Pacifico.